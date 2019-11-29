“Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi Günleri” etkinliği

ANKARA (AA) – Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezinde; kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kaza, silahla yaralanma ya da doğumsal nedenlerle kaybedilen organlar, aslına bire bir uygun üretilerek hastanın vücuduna yerleştirilebiliyor." dedi.

Üniversitenin Halil Akçiçek Konferans Salonu'nda, "Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (METÜM) Günleri" etkinliği düzenlendi.

SBÜ bünyesindeki METÜM'ün çalışmalarının konu alındığı etkinliğe, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, METÜM Müdürü Doç. Dr. Simel Ayyıldız, akademisyenler ve tıp öğrencileri katıldı.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl burada yaptığı konuşmada, kişiye özel implant tasarım ve üretimi yapan METÜM'ün, sanayici ve kurumlar için endüstriyel alanda ürün tasarımı ve üretimleri ile bu alanda öncü merkezlerden biri olduğunu vurguladı.

METÜM'ün ayrca üniversiteler ve araştırmacılar için ARGE projelerine tasarım ve üretim açısından da destek verdiğini anlatan Erdöl, "METÜM'de, kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kaza, silahla yaralanma ya da doğumsal nedenlerle kaybedilen, olmayan organlar aslına bire bir uygun üretilerek hastanın vücuduna yerleştirilebiliyor. Merkezimiz, kamuda medikal anlamda tasarımdan üretime hizmet eden ve sertifika üretimleri yapan tek merkezdir." diye konuştu.

Prof. Dr. Erdöl, merkezde, konvansiyonel yöntemlerle rekonstrüksiyon yapılamayan vakalarda kafatası, kalça kemiği, çene, göğüs kemiği gibi yaşam kalitesi için büyük önem taşıyan, parçalanan ya da alınan kemik dokularının yerine 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilen parçaların da eklenebildiğini belirtti.

– "Daha fazla hasta merkezimizden yararlanabilecek"

Hasta memnuniyeti ve medikal işlemlerde verimliliğin arttırılabilmesi, mikro ve makro boyutlardaki ürünlerin geliştirilmesi yönünde, gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü de anlatan Erdöl, METÜM'de imal edilen tıbbi cihazların finansmanının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına yönelik protokol imzalandığını da hatırlattı.

Erdöl, "Özellikle gazilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın ortez-protez ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik güzel bir adım attık. Bu protokolle, kamuda daha fazla hasta, merkezimizden yararlanma imkanı bulabilecek. Vatandaşlarımızın daha etkin bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmasına katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda alternatif üreticilerle rekabet edebilmek ve yurt çapında yaygın olarak tercih edilebilme adına önemli bir avantaj sağlamış olduk." diye konuştu.

– "Tasarım ve üretim aynı merkezde"

METÜM Müdürü Doç. Dr. Simel Ayyıldız ise konuşmasında, merkezin esas amacının gazilere hizmet etmek olduğunu belirterek, 2011'de kurulan merkezin 2016'da Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredildikten sonra 2018'de Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi adını aldığını söyledi.

Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı merkezlerden olan METÜM'ün özelliğinin, tasarımdan üretime tüm hizmetin aynı çatı altında verilmesi olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Tasarladıklarımızı aynı yerde üretebilme imkanına sahibiz. Bu da bizi bu alanda öncü ve lider bir merkez konumuna taşıyor. Kişiye özel implantlar üretirken bunları araştırma, geliştirme faaliyetleriyle insan sağlığına daha faydalı hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, merkezde; kişiye özel üretilen implantların, trafik kazası, kanser, ateşli silah yaralanması gibi durumlarda sert doku ihtiyacı için standart yollarla yapılması mümkün olmayan her bir hasta için özel olarak tasarlanan vücut protezlerinin üretiminin yapıldığı bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından, kişiye özel implant üretimleriyle sağlığına kavuşan hastalara yapılan operasyonlar hakkında bilgi verildi.