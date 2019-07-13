Gülşehir'deki yaz spor kurslarının açılış töreni
NEVŞEHİR (AA) – Gülşehir ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor kurslarının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.
İlçedeki spor salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Gülşehir Kaymakamı Talat Tabur, öğrencilerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve spora özenmesi amacıyla kurs düzenlendiğini belirtti.
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi de 5-18 yaş grubunda 11 branşta başlatılan faaliyetlere belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Çiftçi, "Çocukların ve gençlerin spor yapması, bedensel ve zihinsel yönden güçlenmelerini sağlayacaktır. Sağlıklı ve müreffeh bir gelecek iyi yetişmiş gençlerle olacaktır. Belediye olarak spor ve sporcuya her zaman destek vermeye devam edeceğiz." dedi.
Kaymakam Tabur tarafından desteklerinden dolayı Başkan Çiftçi'ye teşekkür plaketi takdim edildi.
Öğrencilerin geçit töreni ile sona eren programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kürşat Tıraş, İlçe Emniyet Müdürü Adem Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hazret Gencer ile bazı daire müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.
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