GÜNCELLEME 2 – Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
NİĞDE (AA) – Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında ikisi çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Necati Doğan'a (54) ait iki katlı evin girişinde ilk değerlendirmelere göre mangaldaki alevlerin kapıya sıçraması sonucu yangın çıktı.
Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Mukaddes Subaşı (51) ile Fadime (26), Necati (5) ve Murat Muhammet Doğan (2) yaşamını yitirdi.
Yaralanan Murat Subaşı (50), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pencereden atlayan Nuray (51) ve ev sahibi Necati Doğan'ın tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.
– "Yangın kapıda çıktığı için dışarı çıkamamışlar"
Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 00.30 civarlarında yangın sebebiyle üzücü bir hadise meydana geldiğini söyledi.
Yangının çıktığı andan itibaren AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hemen intikal ettiğini anlatan Şahin, "Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. İlk alınan bilgilere göre evde 7 kişi mevcut. 7 kişiden 2'si camdan atlayarak kendini kurtarmış. Bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soru üzerine de Şahin, "Yangının, emin olmamakla birlikte aşağıdaki mangaldan çıktığı, oradan kapıya sirayet ettiği ve bütün evi sardığı yönünde bilgi mevcut. Yangın kapıda çıktığı için vatandaşlar da dışarı çıkamamış. Barbekü herhalde, akşam yemeğinde kullanılmış. İlk bilgilerimiz bu yönde. İlgili arkadaşların raporu doğrultusunda kesinleşir." ifadelerini kullandı.
– Vali Şimşek olay yerinde incelemelerde bulundu
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek Kaymakam Şahin'den bilgi aldı.
Şimşek, ihbar alınır alınmaz ekiplerin olay yerine gelerek yangına hemen müdahale ettiğini söyledi.
Çalışmalar sonucunda yangının söndürüldüğünü anlatan Şimşek, şöyle devam etti:
"Ancak ev ahşap, toprak ve kerpiç bir ev. Yangın sonucunda göçmeler oluştu. AFAD ekiplerimizin yaptığı çalışmada göçük altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunlardan 2'si yetişkin biri çocuk. Bir çocuğumuzun daha enkaz altına olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yangın ilk çıktığı anda da 2 kişi kendilerini dışarı atabilmişler. Bunlardan birinin durumu iyi, diğeri tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor."
– "Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü"
Ev sahibi Necati Doğan ise yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını belirtti.
Camı kırınca alevlerin daha da arttığına dikkati çeken Doğan, "İçeride gelin, ufak çocuklar, gelinin annesi, babası vardı. Ben pencereden atladığımda gelinin babası yanıyorum diye suyun altına yattı. Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü." ifadelerini kullandı.
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GÜNCELLEME 2 – Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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