GÜNCELLEME 2 – Sivas'ta tarım ilacından zehirlenme şüphesi

SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle 17 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıada köyünde M.K.Ç'ye ait şeker pancarı tarlasında yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan tarım işçileri, mide bulantısı, kusma ve bayılma şikayetleriyle Ulaş İlçe Hastanesine başvurdu.

Tarım ilacından zehirlendikleri sanılan 17 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) özel kıyafet giymiş ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı tarlada ve işçilerin yaşadığı çadırlarda ölçüm yaptı.



Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut da bölgeye gelerek bilgi aldı.

– Vali Ayhan'dan hastane ziyareti

Sivas Valisi Salih Ayhan, zehirlenme şüphesiyle Numune Hastanesine kaldırılan işçileri ziyaret etti.

Doktorlardan işçilerin durumları hakkında bilgi alan Ayhan, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde 17 tarım işçisinin tarlada daha önce kullanılan kimyasal maddeden dolayı zehirlendiklerini söyledi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde hareket ederek zehirlenen 10 işçiyi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 7 kişiyi de Numune Hastanesine sevk ettiğini belirten Ayhan, "Hepsi de müşahede altında. Sadece bir vatandaşımız biraz dikkatli şekilde takip ediliyor, diğerlerinin herhangi bir hayati tehlikesi yoktur." dedi.

Olaydan ders alınması gerektiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Kimyasal madde kullanıldıktan sonra 20 gün içerisinde o tarlaya girilmemesi gerekiyor. Ancak bu zaman dolmadan 10 gün içerisinde tarım işçilerimiz şeker pancarı tarlasına girdikten, o havayla temas ettikten sonra, zehirlenme vakası vuku buldu. Çok şükür can kaybı yoktur. Tarım işçilerinin bilinçlendirilmesi için ilgili kurumlarımız gerekli çalışmalara başladı. Herhangi bir ölüm olayı olmadı ve bundan dolayı mutluyuz. Hafta sonu olmasına rağmen bütün kurumlarımız hızlı bir şekilde hareket ederek bu olayı güzel bir şekilde halletmiş oldu."

Ayhan, hastaların tedavi ve kontrollerinin devam ettiğini bildirerek, "En güzel şekilde burada tedavileri yapılarak taburcu edileceklerdir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.