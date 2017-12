2009 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Sui Generis Tiyatro Topluluğu, ‘Şenlik Çıkmazı’, ‘Kocamın Nişanlısı’ ve ‘Zoraki Tabip’ gibi başarılı oyunlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Amatör olarak başladıkları tiyatroda profesyonel oyunculara taş çıkaran Hukuk Fakültesi öğrencileri ve avukatlar, 7’den 70’e herkesin dikkatini çekiyor. Eskişehir başta olmak üzere diğer şehirlerde de gösteriler sunan ekip, ayrıca birçok ödüle de layık görüldü.

“Tiyatronun hukuk ile bağlantısı olduğuna inanıyorum”

Sui Generis Tiyatro Topluluğunun 2009 yılından bu yana sahne aldığını belirten Eskişehir Barosundan Avukat Hüseyin Akçar, hukukçu olarak kendilerinin sahnede de bir takım sözünün olduğunu dile getirdi. Sui Generis’in her tarafından sevildiğini aktaran Akçar, “Gerçekten buradaki bütün insanlar gönüllü bir şekilde para talep etmeden, gönüllerini ortaya koyarak tiyatro yapıyorlar. Hukukçular tiyatro yapıyor. Bütün üyeler Hukuk Fakültesi öğrencisi, avukat, stajyer avukat. Aslında tiyatronun hukukla bağlantısı olduğunu düşünüyorum ben. O dönemin dekan hocası Prof. Dr. Nüvit Gerek’e böyle bir öneri ile gittiğimizde kendisi çok hoş karşıladı. Öncesinde böyle bir durumun olmamasından dolayı bir takım çekinceleri vardı ama 2009 yılında çıkardığımız Ceza Kanunu adlı oyunla güzel bir şekilde Sui Generis adımını attı. Biz Sui Generis Tiyatro olarak çok önemsiyoruz bunu. Çünkü bir hukukçunun, adalet savunucusunun iyi bir şekilde sözünü söylemesi gerekiyor. Tiyatronun buna çok büyük bir faydası olduğunu düşünüyoruz. Onun için özellikle Anadolu Üniversitesi bünyesinde böyle bir şey yaptık. Mutlaka diğer üniversitelerde farklı farklı tiyatro grupları olabilir ama Sui Generis Tiyatro oluşumu itibariyle Türkiye’de tek diyebileceğimiz topluluklardan bir tanesi” dedi.

“Hedefimiz bu projeyi daha da büyütmek”

Hazırlıklarının sürekli sürdüğünü belirten Hüseyin Akçar, “Biz, tiyatronun gerçekten bütün insanlara ve tüm her yere ulaşmak için bir araç olduğunu düşünüyoruz. Yüklendiğimiz misyon gereğince de her yere ulaşıyoruz. Sezonumuzu Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumları’nda açtık. Sezon için çok güzel bir etkisi oldu. Ondan sonra devam ettik. Sui Generis Tiyatro başarılı bir şekilde yaklaşık 8 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Tiyatro ile hukukun çok önemli bağının olduğunu düşünüyorum. Sui Generis Tiyatronun daha farklı ulaşması gereken birden fazla misyonu var. Tiyatronun en küçük ücraya bile ulaşmasını sağlıyoruz. Hedefimizde de en önemlisi bu. Gidilmesi gereken her yere gitmek. Bunu içinde gerekli turnelerimizi, gerekli anlaşmalarımızı yapıyoruz. Hayatın hukukuyla uğraşacak hukukçuların aynı zamanda hukuku, meselesini anlatabilme derdini burada öğreniyor. Aynı zamanda da bir proje. Hedefimiz bu projeyi daha da büyütmek. Bütün kesimlere ulaştırmak. Daha fazla kişiye dokunmak. Bunu yaparken ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gönüllü olarak bunu yapıyorlar. Hiçbir şekilde öflemeden, pöflemeden bunu yapıyorlar. Çünkü bunu biliyorlar, bu bilinçteler. Bu bilinçte olmayan kişiler kendilerinin tercihi ama biz ekip olarak büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

“Hayatımın sadece kitaplardan ibaret olmasını istemedim”

3 yıldır Sui Generis Topluluğu ile tiyatro yaptığını dile getiren Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Burcu Demirtaş ise şunları söyledi:

“Bu ekiple beraber 3 yıldan beri gerek sahnede olsun gerek sahne arkasında olsun birçok şey paylaştım. Hayatımın sadece hukuk kitapları ve derslerden ibaret olmasını istemiyordum ve böyle bir şey yapmaya karar verdim. İyi ki yapmışım ekip arkadaşlarımla birlikte olmak, bu sahnede olmak, onlarla birlikte oyun çıkarmak, seyircilere dokunabilmek, bu sahnede heyecanı onlarla birlikte paylaşabilmek inanılmaz bir duygu. Bu yüzden çok mutluyum. Umarım bu beraberliğimiz uzun yıllar boyu devam eder. Ben gönül bağı ile bağlıyım. Fiilen burada olmasam bile zaten her zaman buraya bağlı olduğumu hissettireceğim.”

Kadir Arslan – Çağatay Gür