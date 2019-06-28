Güney Kore'de Eskişehir tanıtımı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valiliğince "Turizm Tanıtım Atağı" adı verilen proje kapsamında, Güney Kore'deki turizm sektörünün temsilcilerine tanıtım yapıldı.
Eskişehir Valiliği Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Güney Kore'nin başkenti Seul'de organize edilen programda, Türk Hava Yolları (THY) ve turizm sektöründen katılımcıların sponsorluğunda Bursa, Eskişehir, Bilecik illerini kapsayan TR-41 bölgesinde turizminin canlandırılması ve bölgeye yurt dışından daha fazla turistin gelmesinin sağlanması konuşuldu.
Program kapsamında, Güney Kore’nin önde gelen 55 turizm operatör ve acentesine Eskişehir'in tarihi, kültürel zenginlikleri, gastronomi, el sanatları, termal su, havacılık, lüle taşı, çömlek gibi değerleri tanıtıldı. Ülkenin en büyük 5 turizm operatörü ve acentesi ile THY Seul Ofisi'nde yapılan toplantılarla ise Eskişehir'e Güney Koreli turistlerin getirilmesi için görüşmelerde bulunuldu.
Halen her yıl 30 milyon Güney Koreli'nin yurt dışında turist olarak seyahat ettiği ve her birinin 2 bin dolar civarında harcama yaptığı belirtilen toplantılarda, Eskişehir'in Güney Kore pazarına açılmasının turizm konusunda yeni bir vizyon ve uluslararası marka olma yoluna gireceği belirtildi.
Güney Kore'deki temaslara, Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlığında bir heyet, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve ilgili uzmanlar katıldı.
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