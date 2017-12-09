Günün özeti

Günün gelişmelerini sizin için derledik. “İsrail bir işgal devletidir” İstanbul – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail bir işgal devletidir” dedi. Bahçeli’den ’Kudüs ve Lozan’ açıklaması Kudüs’ün Yavuz Sultan Selim’in mirası olduğunu belirten ve ABD’nin kararına çok sert tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde alınması gereken kararları paylaştı.