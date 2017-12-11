Günün özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. “Arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklar”Ankara – Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs’te sergilenen vandallığın, zulmün, hoyratlığın ilelebet devam etmesi mümkün değildir. Kendilerini Kudüs’ün sahibi sananlar, yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmedirler” dedi.
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