Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. İslam ülkelerinden tarihi ’Kudüs’ kararıİstanbul – İslam İşbirliği Teşkilatı, Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıdı. Tüm dünyaya da bu yönde davette bulunuldu.