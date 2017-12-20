Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Sert cevap: Ey zavallı senin ceddin neredeydi ?Ankara – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medine müdafaasının başındaki Osmanlı komutanı Fahrettin Paşa’yı ve kendisini hedef alan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’e sert tepki gösterdi. …Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldiDakka – Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyaretinin ikinci gününde Arakanlı Müslümanları’nın kaldığı Cox’s Bazar bölgesindeki mülteci kampını ziyaret etti.