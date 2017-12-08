Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Türkiye Kudüs için ayağa kalktıİstanbul – ABD’nin Kudüs’ü ‘İsrail’in başkenti’ olarak tanıma kararı, Türkiye’nin her şehrinde cuma namazından sonra protesto edildi. …Soydaşlara hitap ettiGümülcine – Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türklerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlerin, Lozan Anlaşması, AB müktesebatı ve evrensel insan hakları anlayışına uygun olarak her türlü imkandan yararlanmanızı istiyoruz.