Güzel bir cilt için kursa gidiyorlar

Belsa plaza B Blok’taki cilt bakım kursunun öğretmenliğini İclal Karasu Başeden yapıyor. Yaklaşık 8 aylık kurs sonunda katılımcılara Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Teorik ve uygulamalı eğitimin bir arda verildiği cilt bakım kursuna devam eden Güngör Kaygusuz, “Kursumuz yeni başlamasına rağmen kısa süre içinde cilt yapılarını, sıvı el sabunu yapmayı ve yüz kas sistemini öğrendik. Kurs sonunda, tüm cilt tiplerini tanıyıp, uygun bakımları, maske yapımını ve daha pek çok bilgiyi kavramış olacağız. Gerek öğretmenimizin bilgisi, ilgisi, gerekse kurs ortamı ve İZMEK yetkililerinin yaklaşımı beni ve arkadaşlarımı memnun ediyor. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a, bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyerlerin derslere ilgisi ve performansının memnun verici olduğunu söyleyen kurs öğretmeni Başeden, “Cilt bakımı kursu, meslek edindirme kursunun yanı sıra kişiye, kişisel gelişim ve bilinç kazandıran, elindeki imkanları fırsata çevirmeyi anlatan bir kurstur. 8 aylık kurs sürecinde kursiyerlerimize yüz kas sistemi, cilt yapıları, cilt yapılarına uygun bakım ve uygulamaları, cilt hastalıkları, kür, maske yapımı, yüze masaj teknikleri ile ilgili konuları öğretip meslek sahibi yapıyoruz” şeklinde konuştu.