Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılan vatandaşlar, ilçede kutsal kabul edilen çeşitli mekanları ziyaret ediyor.
Ulusal alanda 55, uluslararası alanda ise 29. kez gerçekleştirilen etkinliğe, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin giriş kısmındaki aslanlı çeşmeden su içerek başlayan katılımcılar, külliye içinde oluşturulan müze, aş evi ve "Pir evi" olarak adlandırılan Hacı Bektaş Veli'nin yetiştirdiği alimlerin kabirlerini ziyaret ediyor.
Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin bulunduğu alana saygı amacıyla kapıları öperek girenler, burada dua ediyor.
Külliyeye yaklaşık bir kilometre mesafedeki Çilehane bölgesini ziyaret edenler ise "dilek" alanında yerden topladıkları taşları üst üste dizerek, dilek tutuyor.
Aynı alanda bulunan ve Hacı Bektaş Veli'nin inzivaya çekilerek ibadet ettiği mağarayı ziyaret eden vatandaşlar ise burada günahı olanların geçemeyeceğine inanılan, "delikli taş"tan geçmek için yoğun çaba harcıyor. Hacı Bektaş Veli'nin ibadet ettiği mağaranın yan kısmındaki küçük açıklıktan dışarı çıkmaya çalışanlar yorgun düştüğünde, dışarıda bekleyenler tarafından yardım edilerek "delikli taş"tan geçmeleri sağlanıyor.
İnanışa göre, delikli taştan geçemeyenlerin adak kurban keserek yoksullara dağıtması gerekiyor.
Etkinliklere katılmak için Adana'dan gelen Müsriye Büyükdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buraya gelenler delikli taştan geçtiklerinde günahlarından arındıklarına inanır. Bu psikolojik bir durumdur." dedi.
Kemal Gündoğan da delikli taşın kişiye muhasebe yapma imkanı sunduğunu belirterek, "Hünkar Hacı Bektaş Veli ölmemiştir, kalbimizdedir." diye konuştu.
Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, yarın sona erecek.
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