Hadim Devlet Hastanesi'nde “Askıda Elbise” kampanyası
KONYA (AA) – Hadim ilçesinde Hadim Devlet Hastanesi öncülüğünde "Askıda Elbise" kampanyası başlatıldı.
Hadim Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği önünde ihtiyaç sahipleri için askıya 0-12 yaş grubu çocuklara yönelik giysi, oyuncak ve kitap asıldı.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Akif Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya herkesten destek beklediklerini söyledi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir projeyi uygulamaya koyduğunu anlatan Kaya, "Çocuk populasyonu, ailelerin de bildiği gibi elbise kullanımı açısından hızlı değişim gösteren yaş grubudur. Erkenden kullanılmayacak atıl duruma gelen elbise çok hızlı tüketim göstereceği için böyle bir uygulamanın hem aile, hem alıcı, hem de vericiler için güzel olacağını düşündük. Bu açıdan ilk başta bazı gönüllü ailelerin katılımıyla bu projeyi başlattık. Aileler kullanmadığı elbise, oyuncak ve kitapları polikliniğimiz önüne getirip bırakarak alım gücü olmayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor ve böylece onlara destek sağlıyorlar. Biz de bu güzel uygulamaya aracı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
İlk görev yerinin Hadim Devlet Hastanesi olduğunu belirten Kaya, kampanyanın devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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