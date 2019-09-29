Hadim KYK'da “Uyum Toplantısı” yapıldı
KONYA (AA) – Hadim ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda, bu yıl kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "uyum toplantısı" yapıldı.
KYK Hadim Öğrenci Yurdu Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Hadim Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Kolomoç, yeni kayıt yaptıran öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.
İlçe ve yurt hakkında bilgi veren Kolomoç, şunları kaydetti:
"Bu sene yurdumuza 32 erkek 32 kız öğrenci kayıt yaptırdı. Her birimiz ülkemizin farklı bölgesinden, şehrinden, kültüründen gelerek burada buluştuk. Bu birlikteliği en güzel şekilde devam ettirmek, huzuru, refahı ve güvenliği sağlamak istiyoruz. Bunun için de hepimizin uyması gereken bazı kural ve tedbirlerimiz var. Bunları hep birlikte uygulayıp, uyacağız. Bizler her zaman öğrencilerimizin yanında olduk, bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz."
-
Lexus LC Türkiye'de
-
Tarihi Kayseri Kalesi'ne ziyaretçi ilgisi
-
Sivas'ta 1. Off-Road Yarışları
-
İHH gönüllüsü öğrenciler peribacaları arasında çöp topladı
-
Eskişehir'de motosikletle kablo hırsızlığı iddiası
-
Türk ve Yunan müzisyenlerin alkışlanan dostluğu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.