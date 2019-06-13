Hadim Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni
KONYA (AA) – Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hadim Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.
Konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hadim Meslek Yüksekokul Müdürü Ertuğrul Karataş, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.
Eğitimin ömür boyu süren bir süreç olduğunu anlatan Karataş, "1992 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan meslek yüksekokulumuzda şu an itibariyle toplam 225 öğrenciyle eğitim öğretime devam etmekteyiz. Yeni bölümlerin kazandırılması için de çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Meslek hayatında işçi ile mühendis arasındaki ara eleman görevini yapacak gençlerimize fiziki ve teknik alt yapısını tamamlamış, en son teknolojik aletlere sahip olan yüksek okulumuzda teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitime de ağırlık verilerek öğrencilerimizin rakipleri arasında farkındalık oluşturmaya çalışmaktayız."
Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.
Törene, Hadim Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Hadim Belediye Başkan vekili Ahmet Özbahar, Garnizon Komutanı Burak Hamdi Zorlu, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, protokol üyeleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
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