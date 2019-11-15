Hadim'de eğitim değerlendirme toplantısı
KONYA (AA) – Hadim'de, Kaymakam Tufan Bağır Gilan başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.
Hz. Hadimi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gilan, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kurum ve okulların genel durumları, planlanan çalışmalar ve projelerin ele alınacağını söyledi.
Eğitim ve öğretime büyük önem verdiğini belirten Gilan, "İlçemizdeki öğrencilerin motivasyonlarının artırılması, daha kaliteli bir eğitim sağlanması, öğrencilerin ve özellikle de kimsesiz çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kaymakamlık olarak okul ve kurumlarımıza her türlü desteği vereceğiz." dedi.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Korkmaz okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.
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