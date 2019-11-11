Hadim'de halk eğitim merkezi kursları açıldı
KONYA (AA) – Konya'nın Hadim ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile çeşitli alanlarda spor ve meslek edindirme kursları açıldı.
Hadim Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde çeşitli alanlarda kursların açıldığı ifade edildi.
Açılan kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Açtığımız kurslarda spor alanında 5, mesleki eğitim alanda da 7 branşta eğitim veriyoruz. İlçe merkezinde voleybol, futbol, masa tenisi, kick boks, İngilizce, bilgisayar, işaret dili ve hijyen eğitimi kurslarında toplam 220, Gezlevi Mahallemizde ise Türk mutfağı ve voleybol kurslarında da 45 kursiyerimiz eğitim almaktadır. Konya Büyükşehir Belediyemiz spor kurslarına katılan öğrencilerimize spor malzemeleri desteğinde bulunacak. Kurslar yaklaşık 3 ayda tamamlanacak. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını törenle verilecek."
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