Hadim'de sezonun son pekmez kazanı kaynatıldı
KONYA (AA) – Hadim ilçesinde üzüm hasatının sona ermesinin ardından ilçede son pekmez kazanı da kaynatıldı.
Konya’nın önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Hadim ilçesinde, çiftçiler pekmezlik üzüm hasatının sona ermesinin ardından pekmez kaynatma sezonunu kapattı.
İlçeye bağlı Göynükkışla Mahallesi'nde pekmez kaynatma sezonunu kapatan çiftçi Gülistan Solmaz, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için pekmez yaptıklarını söyledi.
Geçimini üzüm yetiştiriciliğinden sağladığını anlatan Solmaz, "İlçemizde pekmezlik üzüm hasatı eylül ayında başlar ekim ayının sonuna kadar devam eder. Buranın rakımı bin 200'ün üzerinde olduğu için üzümü geç hasat ediyoruz. Üzümlerimizin bir kısmını sofralık ve kurutmalık olarak değerlendirirken kalan kısmını da pekmez yapıyoruz. İlçede herkes bağını bozarak pekmezini kaynattı ve telaşesini başından savdı. Şu anda ilçede yılın son pekmezini ben kaynatıyorum." diye konuştu.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da pekmez kaynatan çiftçilere eşlik ederek, bereket diledi.
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Hadim'de sezonun son pekmez kazanı kaynatıldı
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