Hafik Gölü kuşlarla şenlendi

SİVAS (AA) – Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından birisi olan Hafik Gölü, göç eden çeşitli türdeki binlerce kuşla ayrı bir güzelliğe büründü.

Balıkçıl, yaban ördeği, kuğu, martı, yaban kazı, sakarmeke, kartal ve turna gibi birçok kuş türünün konakladığı göl, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Doğal güzelliği ve kuş çeşitliliği nedeniyle fotoğraf tutkunlarının, doğaseverlerin ve piknikçilerin uğrak yeri haline gelen gölün yüzeyindeki binlerce sakarmeke de yaz mevsiminin son günlerinde görsel güzellik yaşatıyor.

Göl çevresindeki sığırcıklar ve çok sayıda farklı kuş türü de göle ayrı bir güzellik katıyor.

Dipten kaynayan sularla beslenen, ortalama 3 metre derinliğe ve yaklaşık 1 kilometrekare alana sahip gölün içerisinde bir de ada bulunuyor.

Önceki yıllara oranla su seviyesinde düşüş gözlenen göl, bir dereden aktarılan suyla kuraklığa karşı korunmaya çalışılıyor.