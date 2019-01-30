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HAFIZLIK İMAM HATİP ORTAOKULUNDAN BÜYÜK BAŞARI

Çumra Haber - 30 Ocak 2019 09:57 A A

Hafızlık İmam Hatip Ortaokulunda Hafizlıklarını tamamlayan ve sınava giren 5 öğrenci daha sınavı kazanmış olup, Hafızlık diplomasını almaya hak kazandı. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız; “Başta öğrencilerimizi, ailelerini, okul idaresi ve öğretmenlerini, ilçe müftülüğümüzü tebrik ediyor, öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Hafızlık projesine daha fazla önem vereceğimizi belirterek ilkokul 4. Sınıflarda ikinci dönem itibariyle okullarımızda normal dersler bittikten sonra 2 saat hafızlığa hazırlık kursu açmayı planlamaktayız. Bu konuda tüm velilerimiz ve hocalarımızdan desteklerini bekliyoruz.” dedi.M.SARIKULAK

Çumra Haber - 09:57 A A
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