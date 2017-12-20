Haftada 9 saat trafikte geçiyor…
Kış mevsiminin gelmesi ve yol çalışmaları büyük şehirlerdeki trafiği artırırken, bir çalışanın haftada ortalama 7,5 ile 9 saati trafikte harcandığı belirlendi. Toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelenlerin günde ortalama 1 saat 31 dakikasını trafikte geçirdiği İstanbul’da, çalışanların yüzde 30’luk dilimi en az iki saatini toplu taşıma araçlarında geçiriyor.
Medya takibinin önemli kuruluşlarından Ajans Press, dünyanın en iyi ve en kötü trafiğine sahip şehirlerini inceledi. Ajans Press’in, toplu ulaşım ve haritalama uygulaması Moovit ve medyadan derlediği bilgilere göre İstanbulluların yüzde 66’sı 1 kere, yüzde 26’sı ise en az iki kere aktarma yapıyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ortalama 19 dakika durakta beklerken toplu taşıma araçlarıyla ortalama 12 km mesafe kat ediyor. Her gün trafikte geçirilen ortalama süre Ankara’da 71, Antalya’da 63, İzmir ve Bursa’da 62 dakika olarak hesaplandı. Bu verilere göre 6 gün çalışan bir İstanbullu haftada ortalama 9 saatten fazlasını trafikte kaybederken, Ankaralı vatandaşlar 7 saatini, Antalya, İzmir ve Bursa’da ise 6 saatini trafikte kaybediyor.
Ajans Press ve PRNet’ingerçekleştirdiği medya incelemesinde bu yıl içerisinde trafik konulu 200 bin 534 haber yansıması saptanırken; trafik haberleri içerisinde ise en çok kaza haberleri tespit edildi.ÖTV ve MTV haberleri trafik haberleri içerisinde en çok konuşulan bir diğer başlık oldu.
Dünyadan dikkat çeken başlıklar
Medyaya yansıyan başlıklar incelendiğinde, en iyi sürüş kentlerinin yarısından fazlası Avrupa’da bulunurken Kuzey Amerika, Avustralya, Asya ve Birleşik Arap Emirlikleri sürüş kalitesinin en iyi olduğu bölgeler oldu. Düsseldorf dünyanın araç kullanımında en iyi şehri olurken, İsviçre en düşük trafik kazasının yaşandığı ülke oldu. Hollanda’nın Rotterdam ve Amsterdam şehirleri dünyanın en az trafiğe sahip ilk on şehri içerisinde yer almayı başardı. New York ise, saati 23.80 dolarla dünyanın en pahalı otopark ücretinin alındığı şehir olarak dikkat çekti.
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