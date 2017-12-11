Hakkari’de ‘hizmet içi eğitim’ semineri

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kızılkaya tarafından Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu konferans salonunda yeni atanan sözleşmeli öğretmenlere yönelik seminer verildi. Seminerle ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce belirlenen 180 saatlik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar devam edeceğini belirttiler. Yetkililer, “Kültür ve medeniyetimizde eğitim anlayışının temelleri, dünden bugüne öğretmenlik, insanı değerlerimiz ve meslek etiği, öğretmenlikle ilgili mevzuat programı, etkili iletişim ve sınıf yönetimi, milli eğitim sisteminde güncel uygulamalar, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri, uluslararası kuruluşların sisteme yansımaları, ulusal ve uluslararası eğitim projeleri ve örnek projeler, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları ve Afet eğitimi seminerleri verilecektir” dediler.



Feyzullah Taş

