“Halep'te İnsanlık Ölmesin Kampanyası”
KAYSERİ (AA) – Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin Kampanyası" kapsamında, Kayseri Müftülüğünce toplanan unun yüklendiği 10 tır, Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince düzenlenen kampanyada toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla Kayseri İl Müftülüğü yanındaki otoparkta tören düzenlendi.
Müftülük personeli, Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı törende yardım tırları, Kayseri Müftüsü Şahin Güven'in yaptırdığı duanın ardından yola çıktı. Kampanyanın başladığı Mart 2016'dan bu tarafa 294 tır un, 135 tır muhtelif gıda, 40 tır barınma malzemesi, 22 tır giyim eşyası, 10 tır kömür, 8 tır bebek maması ve bakım malzemesi, 4 tır temizlik malzemesi, 3 tır soba, 2 tır mutfak malzemesi gönderilmiş oldu.
Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Güven, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla toplanan yardımları Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının ardından terörden arındırılan bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini söyledi.
Gönderilen 10 tır unun o bölgede kurulan fırınlara ulaştırıldığını ve yapılan ekmeklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Güven, "Müftülük olarak Mart 2016'dan bu tarafa her ay 10-15 tır yardım gönderiyoruz. Bugüne kadar 508 tır göndermiştik. Bugünkülerle 518 tıra ulaşıldı. Yüce Mevla yardım eden hayırseverlerimizden razı olsun, hayırlarını kabul eylesin, bizleri de bu hayırlara vesile eyledikleri için bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
-
Monster Notebook Avrupa pazarına açılıyor
-
Hava ambulansı 15 günlük Yiğit için havalandı
-
“Halep'te İnsanlık Ölmesin Kampanyası”
-
Kaymakam Aksoy’dan Başkan Acar'a ziyaret
-
OSTİM Teknik Üniversitesinde “iktisat zirvesi” hazırlığı
-
Karapınarlı çocuklar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.