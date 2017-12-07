Halk Oyunları ekibi için İnterpolü devreye soktular

Macaristan’daki yarışmaya katılmak üzere bu ülkeye giden Halk Oyunları ekibinden 11 kişi geri dönmemişti. Bu kişilerin akibetinin öğrenilmesi için İnterpol devreye girdi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Türkiye’ye dönmeyen 11 kişinin akibetinin öğrenilmesi, Macaristan’da mı yoksa başka ülkeye mi geçtiklerinin belirlenmesi için Interpol üzerinden bilgi talebinde bulunuldu. Savcılık, emniyet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişlerinin incelemeleri de diğer taraftan sürüyor.

ÖRGÜT BAĞLANTISI YOK

Soruşturma kapsamında grubu yurt dışına götüren organizasyon şirketinin sahibi Y.K.’nın ifadesine başvuruldu. Y.K., yurt dışına götürdüğü kişilerin herhangi bir örgütle bağlantılarının bulunmadığını, hepsinin savcılıktan sabıka kaydı aldığını söyledi.

LİSANSLAR MERCEK ALTINDA

Farklı mesleklere mensup ve hepsi 20 yaş üstü 16 kişilik gruba, Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulubü Derneği üzerinden halk oyunları ekibi lisansı çıkarılması da inceleniyor. Halk oyunlarıyla ilgisi bulunmayan bu kişilere nasıl lisans çıkarıldığı araştırılıyor. Benzeri dernekler üzerinden son dönemde çıkarılan lisanslar da mercek altında.

GRİ PASAPORTA DENETİM

Halk Oyunları Federasyonu’nun onayının ardından resmi yazıyla Ankara Emniyeti Pasaport Şube’sinde gri (hizmet) pasaportu verilmesi de inceleme konusu. Bundan sonra uluslararası turnuvalar, milli müsabakalara katılanların dışında gri pasaport talepleri detaylı araştırılacak.

NE OLMUŞTU?

Türk basınında 5-10 Kasım’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen ‘Halk Oyunları Yaza Veda’ etkinliğine davet edilen 16 kişiden 11’inin geri dönmeyerek Macaristan’da iltica başvurusunda bulunduğu ifade edilmişti. Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre ise Macar yetkililer, 11 Türk vatandaşının Macaristan’a iltica ettiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.