Halkapınar Belediyesinin eğitime destek protokolü

KONYA (AA) – Halkapınar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitime Destek Protokolü" imzalandı.

İmzalanan protokole göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul, pansiyon ve sosyal tesislerin bakım onarım ve ihtiyaçlarının yanı sıra, okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim materyalleri ihtiyacı, gezi ve sosyal faaliyetlerde araç temininde Halkapınar Belediyesi destek verecek.

Törende konuşan Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretimleri, sosyal gelişimleri konusunda, imkanlarımız çerçevesinde elimizden gelen tüm desteği vermek istiyoruz. Yeter ki çocuklarımız daha iyi eğitim alsın, sınıflarında, okullarında okul bahçesinde ve benzeri alanlarda daha huzurlu daha verimli ve daha mutlu olsunlar.'' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar da, ''Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Bakkal ile birlikte 3 yıl sürmesi planlanan Eğitim Destek Protokolümüzü imzaladık. hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Halkapınar'da eğitim ve öğrenim gören öğrencilerimizin daha iyi şartlar altında eğitim görmeleri amacındayız. Eğitime verdiği desteklerinden dolayı sayın Bakkal'a teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.