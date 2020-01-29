Halkapınar Kaymakamı Kıraç muhtarlarla buluştu

KONYA (AA) – Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal muhtarlarla buluştu.

Vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla muhtarların dinlendiği toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Ömer Kıraç, "Mahalle muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili dile getirdikleri çözümünü istedikleri konuları başkanımızla birlikte çözümü için gayret sarf edeceğiz. İnşallah muhtarlarımızın da katılımıyla katılımıyla verimli bir toplantı olacaktır.'' dedi.

Belediye Başkanı Bakkal da muhtarlarla iç içe, birlik içerisinde çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah bu toplantı ile çalışmalarımız, projelerimiz daha verimli bir şekilde devam edecektir.'' diye konuştu.

Toplantıya 17 mahalle muhtarı katıldı.