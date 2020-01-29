Halkapınar Kaymakamı Kıraç muhtarlarla buluştu
KONYA (AA) – Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal muhtarlarla buluştu.
Vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla muhtarların dinlendiği toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Ömer Kıraç, "Mahalle muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili dile getirdikleri çözümünü istedikleri konuları başkanımızla birlikte çözümü için gayret sarf edeceğiz. İnşallah muhtarlarımızın da katılımıyla katılımıyla verimli bir toplantı olacaktır.'' dedi.
Belediye Başkanı Bakkal da muhtarlarla iç içe, birlik içerisinde çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah bu toplantı ile çalışmalarımız, projelerimiz daha verimli bir şekilde devam edecektir.'' diye konuştu.
Toplantıya 17 mahalle muhtarı katıldı.
-
Halkapınar Kaymakamı Kıraç muhtarlarla buluştu
-
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Akçay: “Şikayet etme şansımız yok”
-
Kırşehir'den dünyanın 110'dan fazla ülkesine lastik ihracatı
-
Seydişehirli etliekmekçi 1 günlük gelirini depremzedelere gönderecek
-
Yakup dede, mavi kapak toplama tutkusundan vazgeçmiyor
-
Beypazarı'nda sürücülere kar ve sis uyarısı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.