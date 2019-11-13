Halkapınar'da evin çatısı çöktü

KONYA (AA) – Halkapınar’da 6 kişilik aile evlerinin aniden çöken çatısının altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Dedeli Mahallesin’de Halil Özden’e ait müstakil evin çatısı ağaç direklerin zamanla çürümesi sebebiyle çöktü.

Olay esnasında diğer oda da olan aile üyeleri olaydan yara almadan kurtuldu. Büyük bir gürültüyle çöken çatının molozları ve oda içerisinde ki eşyalar, komşularının da yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan, Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Özden ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, aileye çatılarının yapımı için yardımcı olacaklarını söyledi.

Halil Özden AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Olay anında yan odada kahvaltı yapıyorduk, büyük bir çatırtı ve gürültü koptu. O an ne olduğunu anlayamadık, dışarıya çıktık tozu dumanı gördük ve anladık ki bizim çatı çökmüş. Mevsimlik ve gündelik işlerde çalışıyorum. Ufak tefek ekip dikiyoruz, başkada bir gelirimiz yok. İki tanesi üniversite çağında 4 çocuk ve eşimle birlikte yaşıyoruz." dedi.