Halkapınar'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) – Halkapınar ilçesindeki bir evde yapılan aramada, 800 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Halkapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Osmanköseli Mahallesinde ikamet eden B.A isimli şahsın evinde yapılan aramada çuval içerisinde 800 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın sonucunda şüpheli İ.A adli kontrol şartı ile olmak üzere serbest bırakıldı.