Hamider Derneği basın toplantısı
KONYA (AA) – Hamider Derneği'nin çalışmalarının anlatıldığı basın toplantısı gerçekleştirildi.
Hamider Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yanartaş'ın katıldığı bir otelde düzenlenen basın toplantısında Hamider'in çalışmaları anlatıldı.
Yanartaş, burada yaptığı konuşmada, çalışmalarının ana konusunun öksüz, yetim, parçalanmış aile ve kimsesiz çocuklar olduğunu söyledi.
Bazı çocukların içine düştüğü şartlar nedeniyle sevgi ve terbiyeden yoksun kaldıklarını vurgulayan Yanartaş, "İşte burada kimsesiz çocukların elinden tutacak, duyarlı kişilere ve kurumlara ihtiyaç var. Çocuklar bu zor ve sıkıntılı dönemleri atlatabilmek, yaşadıkları olumsuz yaşama deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunlarla baş edebilmek için bire bir destek alabilecekleri ilgi ve sevgiyi bulabilecekleri ortamlara ihtiyaçları vardır. Bu konuda devletimiz olsun, sivil toplum kuruluşları olsun birtakım çalışmalar ortaya koymaktadır." diye konuştu.
Desteğe muhtaç çocukların sorumluluğunun büyük fedakarlık istediğini anlatan Yanartaş, "Bunun içten gelen samimi duygularla yürütülmesi gerekir. Çünkü fıtratımız bunu gerektirir. Getirisi olmayan, manevi eksenli eylemlere yönelmek her zaman kolay olmamaktadır. İnsanla uğraşmak çok zordur. Zor olduğu kadarda zevklidir." dedi.
Yanartaş, çocuklar için eğitim içerikli çalışmaları, alan taraması ve tespit çalışmaları, tespit edilen çocuklar için destek çalışmaları, burslar, ayni ve nakti yardımların yapılan çalışmalardan bazıları olduğunu söyledi.
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Hamider Derneği basın toplantısı
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