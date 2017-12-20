Balıkçılar bu dönemde hamsinin az çıktığını, bu yüzden fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Sinop açıklarında az sayıda balıkçı ağ atarken, Fatsalı balıkçıların çoğu ise hamsi balığı için Gürcistan’a kadar gitti. Balık tezgahlarında hamsinin az olduğunu söyleyen Balıkçı Ayhan Duran, “Şu dönemde istenilen büyükte hamsi balığı tezgahlarda yerini almıyor. İnce ve Marmara hamsilerini satıyoruz. Yılbaşından sonra Gürcistan’dan hamsi gelirse vatandaşlarımız hamsi yemeye doyacak. Eğer istenilen seviyede balık çıkmazsa piyasada yine hamsi yokluğu olacak” dedi.

“Hamsi fındığı ikiye katladı”

Fındığın 7 TL, hamsinin ise 15 TL olduğunu söyleyen balıkçı Cevat Dikyol, “Vatandaş hamsiye ilgi gösteriyor ama mevsimine göre pahalı. Havalar soğuyunca fiyatlar kesinlikle düşecektir. Vatandaşların ucuz balık yemesi için karın yağmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Gürcistan hamsisi fiyatları düşürecek”

Gürcistan’daki av sezonunun açılmasını bekleyen balıkçıların şimdiden av için gittiklerini söyleyen balıkçı Erol Babiloğlu, “Hamsiyi oradaki av sezonunun açılmasından sonra 5 TL’ye satmayı hedefliyoruz. Şu anda hamsi bolluğu orada yaşanıyor. Yılbaşından sonra balık fiyatlarında genel olarak düşüş yaşanacaktır” şeklinde konuştu.

“Fındığın kilosu serbest piyasada 7 TL, hamsinin ise 15 TL”

Fatsalı vatandaşlardan Bilali Çetin, balık fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, “Hamsi ve diğer balıkları imkanım oldukça tüketiyorum. Bizim bölgemizde hamsinin çıkmadığını söylüyor balıkçı arkadaşlarımız. İster istemez uzak bölgelerde av olduğu için bu durumda maliyet bizim cebimize yansıyor. Geçim kaynağımız olan fındığın kilosu serbest piyasada 7 TL, fakat hamsinin ise 15 TL. Hamsideki artış devam ederse et fiyatına yetişir” ifadelerini kullandı.

Balık fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Ersin Ergün isimli vatandaş, “Denizden çok fazla balık çıkmadığı için ister istemez balık fiyatları da yüksek oluyor. Geçen yıla oranla balık fiyatları daha pahalı. En çok mezgit, çinekop ve hamsi balığını alıyorum” dedi.

“Hamsi artık fakirin değil zenginin sofrasını süslüyor”

“Hamsi artık fakirin değil zenginin sofrasını süslüyor” diyen Fikret Şadi ise “Hamsi yok denilecek kadar az tezgahlarda. Bulduğumuzda ise fiyatları bizlerin bütçesini aşıyor. Artık mezgit balığına yöneldik. En uygun balık fiyat bakımından mezgit. Garibanların tükettiği balık mezgit, zenginlerin ise hamsi oldu diyebilirim” diye konuştu.

Fatsa’da tezgahlarda balık fiyatları şöyle: Mezgit 7 ile 10 TL, barbun 10 TL, kalkan 25 TL, çinekop 10 TL, hamsi ise 15 TL.

Ahmet Altay

