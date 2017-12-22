Hamsi soğuk sulara kaçınca balık fiyatları arttı

Karadeniz’in incisi hamsi ve en lezzetli balıklardan biri olan palamut bu sezon bol çıkmadı. Sıcaklıklar, kış mevsiminde mevsim normallerinin üzerinde olunca Karadeniz’in istenen soğukluğa ulaşamadı. Soğuk suları seven hamsi Ukrayna, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerin yakın sularına doğru kaçınca, hamsi ile beslenen ve takip eden balıklar da onların peşinden soğuk sulara doğru göç etti. Balıkçılar, bu yüzden balıkların az geldiğini ve fiyatların biraz yüksek olduğunu söylediler.

Bu sezondan umduklarını bulamadıklarını ifade eden balıkçı Kurtça Aydın, “Şu anda Karadeniz’de hamsi yok. Mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar da tek tük çıkıyor. Karadeniz hala sıcak oluğundan dolayı hamsi, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna sularına doğru kaçtı. İnşallah denizlerin soğumasıyla birlikte hamsi bizim sularımıza doğru gelir. Palamut da bu sene olmadı. Geçen sene bu zamanlarda hamsi yoktu ama palamut vardı. Palamut satarak kendimizi telafi edebiliyorduk. Bu sene hamsi de yok palamut ta yok. O yüzden balık satışları biraz düştü. Denizlerin soğumasıyla birlikte balıkların daha bol olacağını düşünüyorum. O zaman da kilosu 15-20 liradan satılan hamsiyi daha ucuza satarız diye umuyorum” dedi.

Fiyatların hava şartlarına göre normal olduğunu belirten balıkçı Hasan Köse, “Hamsinin kilosu şu anda 15 lira, mezgit boyuna göre 10-20 lira arasında değişiyor. Barbun 15 liradan satılıyor. Balık az olmasına rağmen fiyatlar o kadar da yüksek değil. Bu hava şartlarına göre fiyatlar normal düzeyde. Geçen sene bu zamanlar balıklar daha boldu. Bu sene gemilerin çoğu Ukrayna sularına gitti. Gemilerin az olması nedeniyle balıklar azaldı. Hamsi soğuk sulara kaçtı. Havalar soğumaya başladı. Hamsinin tekrar sularımıza dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Samsun’da balık fiyatları hamsi 15, mezgit 10-20, tırsi 15, istavrit 10, levrek 25, çupra 30, somon 20 ve barbun 15 liradan tüketiciye sunuluyor.

Erdi Demür

