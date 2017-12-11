Harran Üniversitesi’nden ABD ve İsrail tepkisi

Doç Dr. Ahmet Kaya, ADEM adına okuduğu açıklamada, ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü işgalci siyonistlerin başkenti olarak tanımaya yönelik şer planına tepki göstermek için toplandıklarını dile getirdi. Kaya açıklamada, “ABD’nin diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemekte olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra planın arkasında Filistin’i tamamen işgal etme politikasının olduğunu da açıkça görmekteyiz. Kudüs’ün siyonizme başkent yapılmasını engellemek için harekete geçmek, birlikte ses vermek ve insanlığın beklediği o sözü söylemek için buradayız. Başta Kudüs olmak üzere, bütün İslam coğrafyasında barışın ve adaletin hakkim olması gerekir. Bizim mücadelemiz, sadece bizim için değil, insanlık içindir. Eğer Kudüs ile ilgili karar uygulanırsa ve Kudüs İsrail’in işgalinden tamamen kurtulmazsa, korkarız ki emperyalizmin oluşturduğu kaostan dolayı yorulan insanlık, çok daha büyük zarara uğrayacaktır. Biliyoruzki, siyonistler uluslararası toplumdan, uluslararası hukuktan değil, sadece ve sadece ümmetten, Müslümanların öfkesinden çekiniyor. Ayağa kalktığımızda zalimlerin nasıl diz çökeceğini 15 Temmuz’da gösterdi. Bugün de Aksa için ayağa kalkma günüdür” dedi

Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Kulübü (ADEM) öğrenci topluluğu adına konuşan Mücahit Haydarlı, “Küresel dünya sisteminin çatırdamasıyla ortaya çıkan endişe, emperyalistleri gün geçtikçe daha da korkutmakta ve iktidarlarını sabit kılabilmeleri adına şiddetin boyutunu gün geçtikçe derinleştirmektedir. Ekmeğini şiddet üzerinden kazanan bu şer odaklarının son hamlesi; bütün inançlarca kutsal sayılan, Yüce Allah’ın mesajını insanlığa iletmeleri üzere görevlendirdiği Peygamberlerin birçoğunun yaşamış olduğu kısaca her şeyin başladığı yer olarak tanımlayabileceğimiz insanlığın ortak mirası Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak kabul edilmesidir. Bizce bugün ortaya çıkan bu hadise Kudüs’ü sadece Filistin sorunun bir parçası olmaktan çıkarmış insanlığın ortak sorunu haline dönüştürmüştür. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Bu anlamda ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’de bulunan İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını hukuk dışı, sorumsuz ve kışkırtıcı buluyor bu adımı şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

Topluluk basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.