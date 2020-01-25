Hasta kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı
KONYA (AA) – Konya'da uçamaz halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Çumra ilçesinde uçamayan bir baykuş bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Verilen adrese giden ekipler, uçamayan hayvanın kulaklı orman baykuşu olduğunu belirledi.
Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edilen baykuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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