Yalova’da bir çift, kanser hastası olan genç kadının annesine moral olsun diye hastane odasında nikah kıydı. Kanser hastası anne, nikahı yattığı yerden yaşlı gözlerle izledi. Yalova Devlet Hastanesi, mutlu olduğu kadar hüzünlü bir nikah törenine ev sahipliği yaptı.