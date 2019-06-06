Hastane personeli yaralı karaca için seferber oldu
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde, vatandaşların yolda bulduğu yaralı karacaya Suşehri Devlet Hastanesi personeli müdahale etti.
Suşehri-Sivas kara yolunun Geminderesi bölgesinde yolda yaralı karaca bulunan vatandaşlar, araçlarına koydukları hayvanı ilçe merkezine getirdi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede açık veteriner hekim bulamayan vatandaşlardan Salih Yüksel, yaralı karacayı Suşehri Devlet hastanesine götürdü. Yaban hayvanları tarafından kuyruğu koparıldığı tahmin edilen, ayağında kırık, vücudunda pençe izi bulunan hayvana ilk müdahaleyi hastanenin sağlık ekibi yaptı. Sağlıkçılar, hastanenin dışında ayağını alçıya aldıkları hayvanın yaralarını pansuman etti.
Ambulans şoförü Turan Öz, özel aracıyla hayvanı evine götürerek Suşehri Belediyesinde görevli veteriner hekimi Deniz Aydın'dan yardım istedi. Aydın ve Öz'ün tedavi ettiği karaca, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaralı karacanın kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Turan Öz, AA muhabirine şunları söyledi:
"Hastanede nöbetteydik, vatandaşlar karacayı hastaneye getirdi. Acil doktoru ve sağlıkçı arkadaşlarla ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra Sivas'a ekiplere bilgi verdim. Yaralı karacayı evime götürdüm. Burada veterinerle birlikte tekrar tedavisini yapıp, ekiplere teslim ettik. Yabani hayvanlar tarafından kuyruk kısmı koparılmış, ayağı kırık ve gövdesinin çok yerinde pençe izleri var. İnşallah sağlığına ve doğal ortamına kavuşur."
-
Hastane personeli yaralı karaca için seferber oldu
-
Araca sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
-
Dede ve torunu çalınan sosyal medya hesabına kavuştu
-
Huzurevinde 100'üncü doğum günü kutlaması
-
Çocuklardan “yaza merhaba” eğlencesi
-
Tabduk Emre'nin türbesine ziyaretçi ilgisi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]