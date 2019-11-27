Hastaneye cihaz ve mefruşat alımına onay
KAYSERİ (AA) – Yahyalı Devlet Hastanesinin cihaz ve mefruşat alımı onaylandı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihaz Alımları Daire Başkanlığında yapılan toplantıda, Yahyalı Devlet Hastanesinin cihaz ve mefruşat alımı onaylandı, Bünyan Devlet Hastanesine alınacak tıbbi cihaz ve donanımla ilgili de istişarelerde bulunuldu.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihaz Alımları Daire Başkanı Hüseyin Dalgalı’nın katıldığı toplantıya Kayseri'den İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yasemin Doğan, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, Yahyalı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Yusuf Ulusan, Bünyan Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Fatih Arık katıldı.
Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Özyalçın, 75 yataklı devlet hastanesinin 2020 yılında hizmete açılmasını planlandıklarını ifade etti.
Toplantıda yüzde 80'i tamamlanan Yahyalı Devlet Hastanesinin cihaz ve mefruşat alım işlemleri onayını alarak önemli bir adım daha attıklarını belirten Özyalçın, şunları kaydetti:
"Hedefimiz 2019 yılında temelini attığımız 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesini, bir yıl gibi kısa sürede tamamlayarak 2020 yılı içerisinde Yahyalı halkının hizmetine sunmak. Ayrıca inşaatı devam eden 75 yataklı Bünyan Devlet Hastanesi için de çeşitli istişarelerde bulunarak, 'Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama' toplantısını gerçekleştirdik. Buradan sağlık tesisleri için yer göstererek, her türlü çağrımıza tereddüt etmeden yanıt veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkürlerimi iletiyorum. Yahyalı ve Bünyan ilçelerimizin yanında diğer ilçelerimizdeki hastane yapım çalışmalarımız da son sürat devam ediyor. Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile ilçe hastanelerimizin yapım süreçleri hakkında Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halindeyiz. Develi Devlet Hastanemiz yakın zaman içerisinde hizmete açılacak. Sarız ve Akkışla ilçelerimiz için de planlamalarımızı yaptık."
-
Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi
-
“Yarını Kodlayanlar” 4. yılında 81 ilde 100 bin çocuğa ulaşacak
-
Hastaneye cihaz ve mefruşat alımına onay
-
Kırıkkale'de unlu mamul işletmeleri denetlendi
-
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
-
Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni 12 yıl boyunca her hafta fotoğrafladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.