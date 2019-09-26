Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi Lütfullah Sokak'taki bir işhanının zemin katında iş yeri bulunan veteriner hekim Yusuf Zülali Gökten, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca itfaiye ekiplerine haber verdi.
İş hanına gelen ekipler, havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu çıkardı. Süt ve mama verilen kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Veteriner hekim Gökten, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür duyduğu sesin nereden geldiğini bulmaya çalışırken, havalandırma boşluğuna kedinin düştüğünü farkettiğini söyledi.
İtfaiye ekiplerinin hayvanı havalandırma boşluğundan kısa sürede çıkardığını anlatan Gökten, "İtfaiye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Uzun süre aç kalmış, süt ve mama verdikten sonra kendine geldi. Sağlık durumu gayet iyi ama çok korkmuş. Bir müddet bakımını üstleneceğiz, sonra sahiplendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
-
Çin Milli Günü resepsiyonu
-
16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali
-
Kadına yönelik şiddeti tiyatro oyunuyla anlattılar
-
Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
-
13 yıldır kayıp olan zihinsel engelli ailesine kavuştu
-
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.