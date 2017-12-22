Havaya ateş eden maganda polise yakalanınca ’silahı denedim’ dedi
Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.H., 42 DH 373 plakalı otomobili ile arkadaşı Mehmet Emin A.’yı işten alarak eve bırakmak için yola çıktı. Seyir halindeyken Mehmet Emin A. kuru sıkı tabancayla havaya 3 el ateş açtı. Bu sırada bölgede devriye gezen ve ateş edildiğini gören polis ekipleri, ateş açılan araca ’dur’ ihtarında bulundu. Sürücünün ’dur’ ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı. Polis, aracı kısa sürede durdurarak araçtaki iki kişiyi etkisiz hale getirdi.
Alkollü halde havaya ateş açan kişi: “Silahı denedim”
Bu sırada 300 promil alkollü olduğu öğrenilen ve havaya ateş açan Mehmet Emin A. polise, “Silahı denedim, ben meskun alanda ateş etmedim” dedi.
Yapılan işlemelerin ardından alkollü şahıs emniyete götürülmek için ekip aracına alınırken de, “Ben arabanın arkasında gitmem, niye arabanın arkasında gideyim” diyerek ekiplere zor anlar yaşattı. Alkollü kişiye kabahatler kanunundan 3 bin lira idari para cezası kesilirken, araç sürücüsü Y.H.’ye ise yanında ehliyet bulundurmamak, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan bin 500 lira idari para cezası kesildi. Araç ise otoparka çekildi. Gözaltına alınan iki kişi daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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