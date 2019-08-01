Hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de yaşayan ve zamanla görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybeden 35 yaşındaki kadının evine, rahat şekilde dışarıya çıkabilmesi için Kocasinan Belediyesi tarafından asansör yapıldı.
Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, annesi ve babasıyla ilçesinde ikamet eden Havva Ulu, 19 yaşındayken yüksekten düşerek yaralandı. 35 yaşında olan kadın, geçirdiği ameliyat ve bu ameliyatlara bağlı menenjit hastalığının ardından görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti.
Evden sadece doktor kontrolü için zor koşullar altında çıkabilen Havva'nın bu durumu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın durumdan haberdar olması ile değişti.
Mahalle ziyaretleri kapsamında Mevlana Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Çolakbayrakdar'ın, kadının babası Zekai Ulu ile tanışmasıyla ailenin hayatı değişti.
Başkan Çolakbayrakdar, Havva'nın dışarı çıkabilmesi için oturdukları apartmanda, balkondan çıkışı sağlayan bir asansör yaptırdı.
Asansörün kullanıma hazır olmasının ardından eşi Fatma Çolakbayrakdar ile Ulu ailesini ziyaret eden Ahmet Çolakbayrakdar, ailenin mutluluğuna ortak olarak Havva ve babasıyla birlikte asansörü kullandı.
Özellikle engelli vatandaşların mutluluğu ve memnuniyeti için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerini artırarak devam ettireceklerini anlattı.
Duygusal anlar yaşayan Ulu ailesi ise asansör sayesinde Havva'nın artık kolaylıkla dışarı çıkabildiğini ve en çok da kuaföre gitmekten hoşlandığını aktardı.
Ahmet Çolakbayrakdar, daha önce de Duran ailesinin hayatına dokunmuş ve doğuştan engelli Resul Duran'ın da sokağa rahatça çıkabilmesi için oturduğu evin dışına engelli asansörü yaptırmıştı.
-
Tekel bayisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
-
Yozgat DSİ hizmet binası yapılıyor
-
Hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi
-
Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
-
Sorgun Ziraat Odası selektör kurdu
-
TSYD Ankara Kupası'na doğru
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]