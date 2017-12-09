Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Gümüşhane Belediyesi, hayatında hiç sinemaya gitmemiş yaşlı ve engellilerden oluşan 70 kadına gişe rekortmeni ‘Ayla’ filmini izletti. Gümüşhane Belediyesine bağlı olarak yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren Aile Yaşam Merkezi, Belediye Başkanı Ercan Çimen’in eşi Gülsen Çimen’in öncülüğünde örnek bir uygulamaya imza atarak kadınları sinemayla buluşturdu. Gümüşhane Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yeniden düzenlenerek Gümüşhane’yi sinemasız iller listesinden çıkaran Sema Doğan Parkındaki sinemanın bu seferki konukları kadınlar oldu.