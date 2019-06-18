“Haydi Çocuklar Ekran Dışına, Kur'an'la Buluşmaya”
KONYA (AA) – Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, eğitim öğretim dönemine yaz tatili ile ara verilmesiyle birlikte, çocuklara tatili verimli geçirmelerine yönelik çağrıda bulundu.
Yaz tatiline giren ve karnelerini alan çocuklara, sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla seslenen Başkan Oflaz, bu tatil dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini istedi.
Son zamanlarda teknolojinin her yaş grubuna yayılmasıyla çocukların vakitlerinin çoğunu telefon ve tablet gibi cihazların ekranlarında geçirdiğine vurgu yapan Oflaz, bu yaz döneminde Çumra’da Kur’an kurslarına katılım sağlanması yönünde özendirici çalışmalar içerisinde olacaklarını söyledi.
Kur’an kurslarının yanında, çocukların birbirleri ile kaynaşmasının da önemli olduğunu dile getiren Oflaz, mahalle kültürünün çocuklarda erken yaşlarda gelişmesi açısından eskiden olduğu gibi sokak oyunlarının da yaygınlaşması için "Haydi Çocuklar Ekran Dışına, Kur'an'la Buluşmaya" sloganını yerleştireceklerini ifade etti.
Oflaz paylaşımında; “Sevgili çocuklar gelin yaz tatilini ekranda değil birlikte verimli bir şekilde geçirelim. Camilerimizde verilen Kur’an kurslarında sizleri görmek, birbirinizle kaynaşmak, yeni arkadaşlıklar edinmeniz için telefon ve tablet ekranından bir süre uzaklaşalım. Sokaklarımızda oyunlar oynayalım. Camilerimizde sizlerin Kur'an okuyan, sokaklarımızda ise neşe dolu seslerinize o kadar ihtiyacımız var ki… Siz sevgili çocuklarımızın güzel bir yaz tatili geçirmesi için bizler de çalışmalar yapacağız ve ben de aranızda olacağım.” ifadelerine yer verdi.
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“Haydi Çocuklar Ekran Dışına, Kur'an'la Buluşmaya”
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