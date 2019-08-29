Hayvan otlatan yaşlı adam merada ölü bulundu
KONYA (AA) – Konya'nın Ilgın ilçesinde hayvancılıkla uğraşan kişi merada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Argıthanı Mahallesi'nde hayvancılık yapan 64 yaşındaki Baki Geçitlioğlu, hayvanlarını otlatmak üzere sabah saatlerinde evinden ayrıldı.
Akşehir Tepe mevkisindeki mera alanında Geçitlioğlu'nun hareketsiz yattığını gören bir vatandaş durumu, 112 Acil Yardım ve Jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Geçitlioğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen Geçitlioğlu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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