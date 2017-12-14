Hazreti Mevlana şiirleriyle NEÜ’de anıldı
Mevlana Şiirleriyle Anılıyor’ programına yazar Dr. Faik Özdengül ile şair ve yazar Kasım Alper Özdemir konuk oldu.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda ilk olarak konuşan yazar Faik Özdengül, Hazreti Mevlana’nın kurduğumuz medeniyetlerin teorisyenlerinden olduğunu belirterek, “Sizlere önerim, Mesnevi’yi okumadıysanız bir yerden okumaya başlayın. Mesnevi, kaybolduğunuz ormanlarda yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuklarınıza Mesneviden hikayeler okuyun” dedi.
Konuşmasına Hazreti Mevlana’yı rahmet ve minnetle andığını ifade ederek başlayan şair ve yazar Kasım Alper Özdemir ise, “Kudüs’te ve dünya üzerinde zulüm gören tüm mazlumları unutmamak gerek. Biz Selçuklu’dan, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar her zaman mazlumlara sahip çıkmış bir milletiz. Bu vesileyle onlara da dua edelim” şeklinde konuştu.
Özdemir konuşmasının ardından izleyicilere semazenler eşliğinde Hazreti Mevlana’nın şiirlerini okudu. Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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