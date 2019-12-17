Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı
KONYA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyaya dönüp her baktığımızda gönüller yanıyor, vicdanlar kanamaya başlıyor. Bunun üstesinden gelebilmek için unuttuğumuz hakikatleri hatırlamak ve hatırlatmak sorumluluğundayız. Bu yolda başvuracağımız en güçlü ve derin hafızalardan biri Hazreti Mevlana'nın hayatı ve eserleridir." dedi.
Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Mevlana'nın vuslat gecesinde, onu saygı ve rahmetle anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Hazreti Mevlana’nın vuslatının da hayatı gibi dersler içerdiğini aktaran Ersoy, Şeb-i Arus'un 746 yıldır etkisini muhafaza eden bir anın döngüsü olduğunu kaydetti.
Ersoy, şifaya ihtiyaç duyanın vuslata eren değil, geride kalanlar olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"İnsan olmanın özünü unutup, beden dediğimiz kalıbın heves ve hedefleri peşinde koşar olduk. Her şeye sahip olma çabasında kaybolup, hiç olabilmenin değerini unuttuk. Nihayetinde madde, manadan daha fazla kıymet görür oldu. Bugün hepimiz, geldiğimiz bu noktanın acı sonuçlarıyla yüzleşmekteyiz. Dünyaya dönüp her baktığımızda gönüller yanıyor, vicdanlar kanamaya başlıyor. Bunun üstesinden gelebilmek için unuttuğumuz hakikatleri hatırlamak ve hatırlatmak sorumluluğundayız. Bu yolda başvuracağımız en güçlü ve derin hafızalardan biri Hazreti Mevlana'nın hayatı ve eserleridir."
Hazreti Mevlana'nın yolunun insana İslam ile ayna tutmak olduğunu vurgulayan Ersoy, "Elbette ki yaratılanı anlamak için yaratıcının kılavuzluğuna sığınmak, rehberliğine müracaat etmek en doğru yoldur. Bu yolda her kim samimiyetle yürürse, mutlaka maksadına ulaşacaktır. Yeter ki zor da gelse, yorucu da olsa rehberin ardından ayrılmayalım. Aksi takdirde ya yolda kalırız ya da kayıplara karışırız." dedi.
– "Mevlana'nın muhatabı insandır"
Ersoy, Mevlana'nın muhatabının insan olduğunu, ayrı gayrı olmaksızın, fark gözetmeksizin, beşere faydalı olmak derdinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"'Biz bu dünyada güneş gibiyiz. Herkese can vermeye, tüm insanlık alemine yararlı, faydalı olmaya gelmişiz' diyerek, bakış açısını ortaya koymuştur zaten. Esas olan, kınamak yerine hoşgörü ile yaklaşmak, kusur bulmak yerine, gönüllere gidecek bir yol aramaktır. Hazreti Mevlana işte bunu başarmıştır. Ondandır ki, aradan geçen 7,5 asıra rağmen, dünyanın dört bir yanından, dini, dili, ırkı fark etmeksizin, insanlar halen akın akın Mevlana'nın çağrısına koşmaktadır. Ne mutlu bize ki, İslam iklimiyle bereketlenmiş bu topraklarda, gönül sultanları hiç eksik olmamıştır. Millet olarak bu büyük ariflerin irfanıyla, kendimize çizdiğimiz yolda yürümekten hiç vazgeçmedik. Bundandır ki ne kadar uğraşsalar da yolumuzu da, insanlığımızı da vicdanımızı da kaybetmedik."
– "Hak yolunda aşkla yürüyenin gönlünde korku yoktur"
Ülke olarak tüm adımları bu değerlerin rehberliğinde attıklarını anlatan Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, arkamıza bakmadan, yarın için çıkar hesapları yapmadan bugün kurtarabildiğimiz canları, umut olabildiğimiz hayatları en büyük kazanç olarak görüyoruz. Bugüne kadar değerlerimizle yaşadık ve yaşattık. Bundan sonra da hakkı, adaleti, insanı korumak ve yüceltmek söz konusu olduğunda, tereddüt etmeyiz, iki kere düşünmekle zaman kaybetmeyiz. Zira Hak yolunda aşkla yürüyenin gönlünde korku yoktur, şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Hazreti Mevlana'yı anma törenlerinin, müşterek hisler taşıyanları yıllardır bir araya getirerek, sevgide bağlılığın, dostlukta sebat ve sadakatın kıymetini bilenleri Konya'da buluşturduğunu söyledi.
-
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı
-
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı
-
Mevlana şehrinde “Şeb-i Arus” yoğunluğu
-
Kardeş okul için bin 750 kitap topladılar
-
Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
-
Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.