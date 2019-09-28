Hazreti Pir'in dergahında unutulan aşure geleneği
KONYA (AA) – Asırlardır Mevlevi usüllerine göre Hazreti Mevlana'nın dergahında pişirilen ve unutulmaya yüz tutmuş aşure kaynatma merasimi, 94 yıl aradan sonra Konya'da İnsan ve İrfan Vakfı tarafından yeniden başlatıldı.
Mevlana Türbesi'nin avlusunda, Mevlevi usüllerine göre kaynatılan ve 94 yıl aradan sonra yeniden uygulanmaya başlanan gelenekte, 3 ton aşure yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu da kazanların kaynadığı sırada ilahi söyledi.
İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmed Fatih Çıtlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir geleneği başlatmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi biz yapan merasimleri diri tutmak zorundayız. Bunlardan biri de aş geleneğidir. Aşure geleneği, hüzünle muhabbetin birleştiği, bizi biz yapan değerlerin belli bir merasimle insanlara sunulmasıdır." dedi.
"Burada birbirinden farklı hububatlar herkesin sevdiği bir yiyeceğe dönüşüyor ama en önemlisi, Konya'da 94 yıldır yapılmayan ancak bundan önce asırlarca devam etmiş bir geleneği Hazreti Mevlana'nın dergahında yeniden başlattık." ifadesini kullanan Çıtlak, "Konya'daki bu asitanede Hazreti Hüseyin efendimizden başlayarak tüm şehitlerimiz anılırdı ve bu aş herkese dağıtılırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile vakfımızın katkılarıyla güzel insanlarla bu aşureyi kaynatıyoruz. Bu aşure normal bir aşure değil. En az 400 senelik geleneklerle kaynatılıyor. Yani tamamıyla geçmişteki gibi aslına uygun bir şekilde yapılıyor." diye konuştu.
Merasimin ardından 3 ton aşure, türbeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlara dağıtıldı.
-
Şehit polis memurunun cenazesi Ankara'da toprağa verildi
-
Üniversite öğrencilerine uyum eğitimi
-
Akyurt'ta kablo hırsızlığı
-
Ulaşımda bisikletin yaygınlaşması için gönüllü oldular
-
Genç çiftçiler Konya'da buluştu
-
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.