HDP ile CHP bayraklarının yan yana asılmasıyla ilgili emniyetten açıklama

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’den yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Malkara İlçe Teşkilatı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili toplantının yapıldığı Kültür Sarayı girişine, 06 Aralık 2017 günü akşam saatlerinde partiyi temsilen bayrakların asıldığı, 07 Aralık 2017 günü bahse konu bayrakların arasında bir adet HDP ibareli bir bayrağın da bulunduğu, bazı basın yayın organlarında yer almış, akabinde konu ile ilgili CHP Malkara İlçe Teşkilatı tarafından basın açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamada her ne kadar Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce “Bahse konu bayraklama işleminin yapıldığı bölgeyi gören bir kameranın bulunmadığı bilgisinin kendilerine verildiği beyan edilmiş” ise de Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden bu yönde herhangi bir talepte bulunulmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca talep edilmiş olsa dahi mevcut görüntüler yetkili mercilerin talebine binaen yasal çerçevede verilebilecektir. Bahse konu bayrakların 06 Aralık 2017 tarihi itibariyle asıldığı andan 07 Aralık 2017 tarihinde söküldüğü ana kadar dijital görüntü kayıtları incelenmiş, asılı bulunan bayraklara bu süre içerisinde herhangi bir müdahalede bulunulmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Vedat Bayraktar

