HDP ile CHP bayraklarının yan yana asılmasıyla ilgili emniyetten açıklama
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’den yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Malkara İlçe Teşkilatı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili toplantının yapıldığı Kültür Sarayı girişine, 06 Aralık 2017 günü akşam saatlerinde partiyi temsilen bayrakların asıldığı, 07 Aralık 2017 günü bahse konu bayrakların arasında bir adet HDP ibareli bir bayrağın da bulunduğu, bazı basın yayın organlarında yer almış, akabinde konu ile ilgili CHP Malkara İlçe Teşkilatı tarafından basın açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamada her ne kadar Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce “Bahse konu bayraklama işleminin yapıldığı bölgeyi gören bir kameranın bulunmadığı bilgisinin kendilerine verildiği beyan edilmiş” ise de Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden bu yönde herhangi bir talepte bulunulmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca talep edilmiş olsa dahi mevcut görüntüler yetkili mercilerin talebine binaen yasal çerçevede verilebilecektir. Bahse konu bayrakların 06 Aralık 2017 tarihi itibariyle asıldığı andan 07 Aralık 2017 tarihinde söküldüğü ana kadar dijital görüntü kayıtları incelenmiş, asılı bulunan bayraklara bu süre içerisinde herhangi bir müdahalede bulunulmadığı tespit edilmiştir” denildi.
Vedat Bayraktar
-
HDP ile CHP bayraklarının yan yana asılmasıyla ilgili emniyetten açıklama
-
Mevsim değişince kışlık örgü işleri yeniden tezgahlarda
-
Dövmeli kadınlar, binlerce yıllık geleneği yıkmak istiyor
-
Kamu personeline masa başı egzersizi
-
Gönüllerini yansıttıkları ürünlerle sergi açtılar
-
22 bin 987 polis ihraç edildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.