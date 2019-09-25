HDP'den yeni yargı paketi eleştirisi
ANKARA (AA) – HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Önümüzdeki hafta itibarıyla Meclis'te görüşülecek olan yargı paketinde ihtiyaca cevap verecek düzenlemeler yer almamıştır. Bu paketle Türkiye'de toplumun yargıya olan güveninin artmasını beklemek mümkün değildir." dedi.
Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün itibarıyla yargı paketinin kendilerine iletildiğini belirterek, pakete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım'ın bir konferansta, "yargı sistemine güven son derece düşük." cümlesini kullandığını hatırlatan Oluç, Türkiye'de yargının taraflı ve bağımlı bir mekanizma haline geldiğini, toplumda yargıya olan güvenin büyük ölçüde kırıldığını ileri sürdü.
Oluç, Türkiye'nin evrensel hukuk ilkelerine uygun demokratik bir yargı reformunu gündemine alması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bize iletilmiş olan ve önümüzdeki hafta itibarıyla Meclis'te görüşülecek olan yargı paketi demokratik bir yargı reformu nitelemesini hak edecek bir paket değildir. Burada bir reformdan söz etmek mümkün değildir. İhtiyaca cevap verecek düzenlemeler bu pakette yer almamıştır. Bu paketle Türkiye'de toplumun yargıya olan güveninin artmasını beklemek mümkün değildir."
Oluç, parti olarak hazırladıkları ve "yol temizliği" adını verdikleri yargı reformu strateji metnini Adalet Bakanlığı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına ilettiklerini vurgulayarak, "Bu, 27 kalemden oluşan yol temizliği metnidir. Bu metinde hangi TCK ve TMK maddelerinin değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması gerektiği yer alıyor." diye konuştu.
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