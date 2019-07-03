“Hedefim Avrupa'nın en iyi kulüpleri”
ANKARA (AA) – MUHAMMED ALİ TİMUR – Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giymeyi çok istediğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibinin genç defans oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği'nin yeniden hak ettiği yere döndüğünü belirten 22 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı takımın Süper Lig'de de çok başarılı bir sezon geçirmesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.
Hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin Mert, "İnanın ben de bu konuları sosyal medyada gördüğüm kadarıyla biliyorum. Gençlerbirliği'nin profesyonel oyuncusuyum. Sahada kendi işimi yapmam gerekiyor. Saha dışı olaylar kulübümün ve menajerimin tasarrufunda. Tabii ki Gençlerbirliği'nin menfaati doğrultusunda ilerleyeceğiz." diye konuştu.
– "Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum"
"Kafamı dağıtmak istemiyorum." ifadesini kullanan Mert, hedefleriyle ilgili şunları söyledi:
"Benim işim saha içinde. Saha içinde de en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler netleşince zaten sizin de haberiniz olur. Hedefim Avrupa'nın en iyi kulüpleri. Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum. Genç bir oyuncuyum ve gelişimimi iyi tamamlamam gerekiyor. Genç bir Türk futbolcu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum."
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