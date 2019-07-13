“Hedefimiz, o özlenen Sivasspor'u tekrardan yaşatmak”
BOLU (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Sivas ekibi, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi.
Daha sonra 2 grup halinde şut çalışan Sivassporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarım sahada çift kale maçla tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.
Sivasspor'un Kayserispor'dan transfer ettiği kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir serüvene başladığını belirterek, "Kampa katıldık. Güzel bir ortam ve güzel bir arkadaşlık var burada. İyi çalışıyoruz. Kamp çok iyi geçiyor. İyi antrenmanlar oluyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Son 2 gün içinde günde 3 antrenman yaptık. Çok iyi bir gidişat var." dedi.
Muammer, takımın henüz tam yapılanmadığını dile getirerek, eksikleri bulunduğunu, transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Yeni transferlerin de katılmasıyla daha da iyi olacaklarını aktaran Muammer Zülfikar, "Daha önümüzde hazırlık maçları var. Daha iyi hazırlanıp, yeni transferlerle de bir arada iyi çalışıp iyi takım olup inşallah bu sene ligi en iyi yerde bitireceğiz." şeklinde konuştu.
Teknik heyet ve yöneticilerin transfer konusunda çalışmaya devam ettiğini de anlatan Sivassporlu file bekçisi, şunları kaydetti:
"Daha çok eksiğimiz var. Dediğim gibi yöneticilerimiz transferlerle uğraşıyorlar. Transfer süreçleri kolay değil. Hedeflerimiz her zaman yukarıda olmak. Bütün futbolcular olarak elimizden gelen ne varsa sahada en iyisini gösterip puanlar almak ve yukarılara çıkmak. Hedefimiz, o özlenen Sivasspor'u tekrardan yaşatmak. Sivasspor halkına bunu göstermek. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız inşallah."
-
Konyaspor'un hedefi Avrupa
-
Gülşehir'deki yaz spor kurslarının açılış töreni
-
Bilim insanlarından 7,5 milyon yıllık fosillere ilgi
-
“Hedefimiz, o özlenen Sivasspor'u tekrardan yaşatmak”
-
15 Temmuz şehitleri için bisikletle Ankara'ya gidiyorlar
-
Sivas'ta yangın
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]